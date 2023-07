Maria Sofia Federico risponde a Sara Tommasi e parla del Grande Fratello Vip

(Di lunedì 17 luglio 2023)oggi è intervenuta a La Chiamano Estate su Cusano Italia Tv dove ha avuto l’opportunità dire pubblicamente a, che solo qualche giorno fa ha detto: “Ho seguito attentamente il suo caso insieme a mio marito, ci siamo resi conto quanto fosse simile al mio. Ma c’è da fare una differenza: io ero gravemente malata di bipolarismo e facevo uso di stupefacenti. La storia disembra invece essere una scelta libera. Suo papà ha provato a fermarla. Mi ha ricordato subito mia mamma. Lei fece di tutto per fermarmi, voleva evitare che facessi quel grandissimo errore. Sono completamente contraria alla sua scelta, vorrei dirle di fermarsi perché è un errore che si porterà avanti tutta la ...

Federico verso il Grande Fratello Vip Dopo Il Collegio la giovane ha iniziato la sua 'carriera' da attivista e fake femminista in quanto, proprio in queste settimane, è approdata nell'...Dopo essere stata tra gli allievi de Il Collegio su Rai 2, da diverse settimaneFederico è al centro dei gossip per la sua nuova carriera su OnlyFans e nell'accademia di Rocco Siffredi . La diciottenne, che ha deciso di lanciarsi nel mondo della pornografia scatenando ...Semifinali: Cecilia Rondinelli - Anna Gennari 6 - 0, 6 - 1,Sanchi - Elisabetta Pastore 6 - 2,... 6 - 1, Marta Bertozzi (n.3) - Lucrezia Vanni 3 - 6, 6 - 1, 10 - 7, Virginia Arduini (n.4) -...

Sara Tommasi su Maria Sofia Federico: “Vorrei dirle di fermarsi” Radio 105

Maria Sofia Federico verso il Grande Fratello Vip L’appello a Pier Silvio Berlusconi: "Ecco perché dovresti prendere una come me".I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. 17/07/2023 di f.s.