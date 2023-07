Marevivo lancia da Capri una pratica Zero Waste

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 17 luglio 2023) “Il 5 maggio 1985 nacque ala nostra Associazione, mettendo in atto la sua prima azione di pulizia della Via Krupp e su scogli e fondali di Marina Piccola: fummo i primi in Italia, in contemporanea con un gruppo di attivisti in California”, racconta Rosalba Giugni, Presidente di. “L’isola portò fortuna e questa moda si diffuse ovunque, creando un effetto domino. Oggi milioni di persone si mobilitano per tutelare e ripristinare la bellezza e l’integrità dell’ambiente“. Seguì un coinvolgimento da parte dei Sindaci riuniti nell’ANCIM – Associazione Nazionale Comuni Isole Minori. Presidente dell’epoca era il Sindaco di. Tutti insieme firmarono un’Ordinanza per proibire i vuoti a perdere sui loro territori. Era il 1987. La propostata dafu un grande successo, purtroppo ...