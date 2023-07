“MARE MARE” | disponibile il nuovo singolo e video di MATTIA RAME

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un omaggio a Franco Battiato tra citazioni letterarie e riflessioni sul nostro tempo Dopo l’uscita di “Muoviti” lo scorso Aprile,presenta il suo ultimo lavoro “”, dal 14 luglio in radio e sulle piattaforme accompagnato dalclip. Il brano è il secondoestratto che andrà a far parte del prossimo disco “Lo Spazio, l’Egitto, Battiato”. Il brano, nato come omaggio all’indimenticabile Franco Battiatoche ha influenzato in maniera potente anche le liriche dell’artista romano e accompagnato dalclip per la regia di Valerio e Andrea Vasselli, offre un’esperienza musicale coinvolgente, intrisa di citazioni letterarie e riflessioni profonde sul nostro tempo. Il ritornello del brano è, infatti, un omaggio ...

Come mostrato in questa visualizzazione basata sui dati CMEMS del 13 luglio, l' anomalia della temperatura superficiale dellungo le coste della Spagna meridionale e del Nord Africa era di circa ...Dal potenziamento della flotta della guardia costiera tunisina l'Ue si aspetta un aumento delle operazioni per intercettare i migranti in. Tuttavia, spiegano le stesse fonti, nell'intesa non è ...Potete servirla in ogni occasione: è perfetta anche per un pranzo leggero alo da proporre durante una cena estiva con gli amici. Ingredienti 250 g di lattuga 250 g di fragole; 1 arancia; 1 ...

MUSICA - "Mare mare", il nuovo singolo di Mattia Rame Napoli Magazine

Alessia Marcuzzi si sta godendo una lunga vacanza al mare prima di tornare in televisione con il suo programma Boomerissima. La conduttrice, tramite il suo profilo Instagram, ha raccontato di aver ...Milano, 17 lug. (askanews) - In anteprima il video di "Era calmo il mare" l'inedito di Daniele Gatti (Ensemble3.0/Artist First), già in radio e disponibile in digitale. "Era calmo il mare" è un brano ...