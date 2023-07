Mare Fuori 4 | Raiz spara ad un rivale nel centro di Napoli Foto

(Di lunedì 17 luglio 2023) Una scena diè stata girata neldiè il protagonista di unatoria in piena Via Chiaia4 si sposta in una location esterna, nella centralissima via Chiaia a. Secondo quanto raccontato sui social da numerosi fan che hanno assistito alle riprese, nell'episodio girato in questi giornia un suosui famosi gradoni di una delle strade dello shopping partenopeo. Dalle immagini, si nota che l'uomo colpito non è un volto noto delle prime tre stagioni della serie. Le riprese di4, iniziate a maggio, sono ancora in corso. Alcune scene della nuova stagione, prevista per essere ...

... insieme alla sua ineguagliabile location tra cielo e, l'interesse del mondo musicale non solo ... non solo immaginificamente ma anche matericamente,di sé il 'movimento', e non sembri ...Costume olimpionico per l'estate 2023 Se ami lo stile active, puoi indossare i costumi olimpionici anchedalla vasca. Ecco i modelli del 2023Mattia Rame:il videoclip del nuovo singolo '' Dopo l'uscita di 'Muoviti' lo scorso Aprile, Mattia Rame presenta il suo ultimo lavoro '' , dal 14 luglio in radio e sulle piattaforme ...

Mare Fuori 4 cambia set: le riprese non saranno più alla Marina CiakGeneration

L’uomo si trovava in barca insieme alla zoo è stato colto da un improvviso malore. Provvidenziale l’intervento di un medico in vacanza ...Un gommone da 10 metri capace di raggiungere alte velocità e il sodalizio con Mare*Go: ecco Leave No One Behind, Ong tedesca che in silenzio opera nel Mediterraneo ...