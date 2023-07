Mamma 27enne si addormenta al parco | il giardiniere non la vede e la travolge con il tosaerba uccidendola | “Non l’ho vista”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Si lava i capelli nel torrente del, si dirige su una collinetta e qui, tra l’erba alta, si. Venti minuti dopo arriva uncon une accidentalmente la uccide. Così è morta Christine,di 27 anni senza fissa dimora. La notizia arriva dalla California (Stati Uniti) e la vicenda, oltre alla tragedia, si fa portavoce di un problema sociale fortemente sentito in America. “Vogliamo che le ordinanze cambino in modo che non accada di nuovo. Indipendentemente dal fatto che siano senzatetto, sono pur sempre persone e dovrebbero essere trattate allo stesso modo di qualsiasi altra persona”, hanno affermato i famigliari che hanno denunciato non solo l’assurdità della morte della donna ma anche il fatto che il suo corpo mutilato sia rimasto per ore nel prato dove è avvenuto ...