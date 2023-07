Maltempo | Schlein Pd | ' Ristori al 100% | ora il governo Meloni rispetti le promesse'

Ellyera a Forlì, per una riunione sulla ricostruzione delle zone colpite dall'alluvione di maggio. La segretaria del Pd ha attaccato il governo Meloni e i suoi ritardi. "Il tema vero, quello su ...Roma, 17 lug " "Il nostro emendamento principale è per i ristori al 100%, lo ha detto la, lo dice il Pd. Purtroppo lo aveva detto anche la Meloni nella passerella nel fango, ma la ...in ...Domani sara' quindi la volta della Romagna alluvionata, territorio cuore dellelettorato dem, ferito dal flagello. Regione natale di Romano Prodi, residenza della stessa segretariae ...

Maltempo, Schlein: Dal governo passerelle senza risposta, ora ristori al 100% - Geagency GEA

”I comuni hanno anticipato risorse ingenti per gli interventi di somma urgenza, ma così rischiano il default e si fermano i cantieri. Il Governo metta in campo in fretta le risorse per sostenerli e pe ...Roma, 17 lug (Adnkronos) – “Il nostro emendamento principale è per i ristori al 100%, lo ha detto la Schlein, lo dice il Pd. Purtroppo lo aveva detto anche la Meloni nella passerella nel fango, ma la ...