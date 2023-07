Maltempo | Braga Pd | ' nel dl alluvione ci siano ristori al 100% come promesso da Meloni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Finite le passerelle ci saremmo aspettati misure concrete e immediate. Invece a quasi tre mesi l'Emilia Romagna aspetta ancora di sapere quali risorse saranno messe a disposizione dei comuni, delle famiglie e delle imprese. Per questo anche oggi nella riunione di segreteria ho ribadito tutti i limiti del decreto che sta per arrivare in Aula alla Camera. Di fronte alle vaghe promesse e ai ritardi, noi abbiamo idee chiare: la richiesta è peral cento per cento,daa pochi giorni dall'". Così in una nota Chiara, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei Deputati.