Maltempo | Boccia | ' emendamento Pd per ristori 100% in Romagna | il governo dov' è?'

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug (Adnkronos) - "Il nostroprincipale è per ial, lo ha detto la Schlein, lo dice il Pd. Purtroppo lo aveva detto anche la Meloni nella passerella nel fango, ma la destra lo ha già dimenticato e non c'è. Noi continueremo a batterci". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francescoa radio Immagina, dopo la segreteria dem a Forlì, sulin Emilia

... l'assessore all'Ambiente, Elena Pagana, ex grillina, nona priori la nuova proposta di ...l'assorbimento e il deflusso dell'acqua causa allagamenti e inondazioni durante i periodi di. I ...De BenedettiMeloni e invoca l'ennesimo governo tecnico: le élites... Carlo De Benedetti, da ...del Genio civile e del Magistrato per il Po L'Emilia in ginocchio per la furia del. Ora i ...Sappiamo bene che è crisi climatica, non si è trattato solo di; sono anni e anni di ... Si sono scatenati anche, Ruotolo, Misiani. Bignami ha replicato :"La reazione isterica del Pd ...

Maltempo: Boccia, 'emendamento Pd per ristori 100% in Romagna ... Gazzetta di Modena

Roma, 17 lug (Adnkronos) – “Il nostro emendamento principale è per i ristori al 100%, lo ha detto la Schlein, lo dice il Pd. Purtroppo lo aveva detto anche la Meloni nella passerella nel fango, ma la ...Sul dopo alluvione “i riflettori si stanno spegnendo. Dopo le passerelle iniziali, con Meloni con gli scarponi nel fango o in volo con von der Leyen, dal Governo non stanno arrivando risposte”. E’ qua ...