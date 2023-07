Malagò | De Laurentiis su extracomunitari? Non conosce materia

(Di lunedì 17 luglio 2023) "La polemica di Desugli? Onestamente sono da una parte sorpreso, dall'altra dispiaciuto per queste dichiarazioni per tre motivi. Il primo: lui è un amico, poteva alzare il ...

"La polemica di Desugli extracomunitari Onestamente sono da una parte sorpreso, dall'altra dispiaciuto per ... Così Giovanni, presidente del Coni, a margine dell'incontro con la ...Al termine del Collegio, c'è stata l'occasione per il presidente del Coni Giovannidi rispondere alle parole di Aurelio De. In un suo intervento, il presidente del Napoli si ...Napoli, Desugli extracomunitari - Queste le sue parole: 'Pochi sudamericani in squadra ... Bisognerebbe dirlo alla Lega, ae Gravina. Siamo l'unico Paese che può avere soltanto due ...