“Mai fatto prima alla Rai” Alberto Matano | novità storica | al posto dell’amato collega

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) Clamorosaper quanto riguardae la Rai. Come avete già saputo diverso tempo fa, La vita in diretta ricomincerà a partire da lunedì 11 settembre sul primo canale della tv di Stato. Ma ora è stata presa unadecisione, infatti lui sostituirà un amatoa sorpresa e lo vedremo in un momento davvero inedito. Finora non era successo, invece lo vedremo battagliarsi con una concorrenza molto agguerrita.che sapesse questa notizia relativaRai, ha rilasciato un’intervista nei giorni scorsi a Super Guida Tv, soffermandosi sull’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque: “Siamo stati sempre competitor con rispetto reciproco; è evidente che ci sia un cambio che richiama di più ...