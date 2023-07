Mahrez | c’è l’intesa con l’Arabia Saudita | giocherà all’Al-Ahli

2023 - 07 - 17 18:47:16 Manchester City, vicina la cessione diIl Manchester City sarebbe molto vicino alla cessione di Riyad. L'esterno algerino si trasferirà all'Al Ahli per circa 30 ...... l'ex Liverpool può lasciare la Baviera in estate e sbarcare in Arabia, alla corte dell'Al - Nassr di Cristiano Ronaldo 14.29 - Cinquanta milioni l'anno per due anni: Riyadsaluta l'Europa e ...Tra un Kessie che strizza l'occhio alla Juve e Mané,e Raphinha che vanno in Arabia, pure loro. Ma l'inedia ci spinge verso una di quelle storie che a noi calcionauti, nostalgici e romantici, ...

Crystal Palace-Manchester City, probabili formazioni: ballottaggio tra Mahrez e Foden Mediagol.it