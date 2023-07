Mafia | Marina Berlusconi attacca pm e giornalisti Cosa farà Meloni? Segui la diretta con Peter Gomez

Leggi AncheBerlusconi attacca pm e 'giornalisti complici': "Su mio padre ancora fango, perseguitato anche da morto con accuse di" "La lettera diBerlusconi andrebbe letta nelle ...AGI/Vista - "Berlusconi fa bene a difendere la memoria di suo padre. Perché mi pare che da parte di alcuni ...teoremi secondo i quali Forza Italia sarebbe nata con un legame con lasarebbe ...Berlusconi fa bene a difendere la memoria di suo padre, perché mi pare che da parte di alcuni ... che è stato uno dei grandi magistrati impegnati nella lotta contro la, che elogiò ...

Marina Berlusconi, il padre Silvio e le accuse di mafia ... Open

Una lunga lettera per riflettere sul rapporto tra politica e giustizia, riflessione amara se si evidenzia come “il nuovo obiettivo” di certi magistrati sia la “damnatio memoriae” di Silvio Berlusconi.Passano poche ore dalla pubblicazione su il Giornale della lettera di Marina Berlusconi, e da Forza Italia arriva una valanga di reazioni per sostenere le parole della figlia del fondatore del partito ...