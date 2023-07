Mafia | a Palermo nuovo colpo al clan di Portanuova

(Di lunedì 17 luglio 2023) 20 ordinanze di custodia cautelare, di cui 7 in carcere, nei confronti di boss, gregari, estortori e favoreggiatori sono state eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo ...

17 luglio 2023Contestato per la prima volta nella storia dellail reato di ricettazione Venti misure cautelari eseguite all'alba di oggi, a, contro il mandamento mafioso Porta Nuova, dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del ......l'indagine ha consentito di individuare sette boss delle famiglie di Porta Nuova eCentro ... Per la prima volta in una indagine digli inquirenti hanno contestato ai familiari di alcuni ...

Palermo, 17 lug. (askanews) - 20 ordinanze di custodia cautelare, di cui 7 in carcere, nei confronti di boss, gregari, estortori e ...