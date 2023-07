Lukaku traditore seriale dell' Inter Bomba Biasin | Con chi parla da settimane

(Di lunedì 17 luglio 2023)con la Juve da, in particolare con Massimiliano Allegri, allenatore bianconero. E se è normale che un tecnico faccia i suoiessi, non è normale che un giocatore porti avanti il doppio gioco. Oppure sì, in fondo siamo nel fetente mondo del calcio. L'altra sera Romeluha trovato il coraggio di chiamare il ds, Piero Ausilio, dopo giorni di silenzio e irreperibilità. Giorni in cui la dirigenza nerazzurra stava lavorando con il Chelsea per concordare una cifra che potesse accontentare tutti. I club hanno trovato il punto di incontro attorno a 40 milioni (bonus inclusi), ma il desaparecido Romelu, nel frattempo, s'era dato alla macchia con l'assenso e l'appoggio'avvocato e consigliere Sebastien Ledure, uno ...

Non è ancora detta l'ultima parola, ma già il fatto che sia stata confermata la propensione dinel volersi eventualmente accasare alla Juventus ha generato una inevitabile e comprensibile polemica tra i tifosi dell' Inter. Ma anche tra gli addetti ai lavori. Sandro Sabatini infatti ha ...è già il passato. Rinnegato il '' belga i tifosi dell'Inter si interrogano sull'attacco per la prossima stagione che, oltre che di Big Rom, sarà orfano anche di Dzeko . Parte il ...Si tratta comunque di una vicenda controversa e frammentata, quella diseriale. Mettiamola in ordine per argomenti, nove per la precisione, come il suo numero preferito di maglia (...

Il giornalista: 'Lukaku è un traditore seriale' ilBianconero

Che sia una fredda vendetta, servita con cura quattro anni dopo, o uno sgarro per far saltare l'obiettivo primario agli eterni rivali, poco cambia: l'inserimento della Juventus per ingaggiare Romelu L ...