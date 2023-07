“Lukaku non lo vogliamo” | Juventus | contestazione dei tifosi Video

(Di lunedì 17 luglio 2023) Lavuole acquistare Romeludal Chelsea e vendere Dušan Vlahovi? ai londinesi o al PSG. Ibianconeri non ci stanno

I tifosi della Juventus si schierano contro l'arrivo di Romelue manifestano il loro dissenso In primo piano nel mercato bianconero c'è il futuro di Romelu. Negli ultimi giorni è venuta fuori la volontà di un'apertura da parte del giocatore al trasferimento in bianconero.Il salto della quagliaè mai indolore, mai esentasse, mai col silenziatore: Cuadrado nerazzurro (meme di queste ore: no,sta simulando),Abbonati per leggere anche Leggi i commenti

Romelu Lukaku (LaPresse) – Calciomercato.it Adesso l’attenzione ... Nella lista anche Taremi, senza dimenticare il sogno Hojlund dall’Atalanta. Giuntoli e Manna non fanno sconto per il serbo e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...