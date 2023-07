Lukaku | l’Inter va sul piano B | nome nuovo! Gioca in Serie A ? CdS

(Di lunedì 17 luglio 2023) Da Balogun a Morata,sonda diversi nomi che possano sopperire al mancato ritorno di. Spunta un profilo già militante inA NUOVO PROFILO ? Anche Beto entra nella lista delper il dopo. Il centravanti dell’Udinese, 25 anni, conosce già il campionato e per caratteristiche fisiche ricorda un po’ l’attaccante belga. Alto 1.94 per 88 chili, Beto è andato per due volte consecutive a doppia cifra nel suo primo biennio italiano: 11 gol la prima stagione e 10 la scorsa. Simone Inzaghi darebbe il suo assenso. L’ostacolo principale rimane la quotazione. L’Udinese è da sempre bottega cara e inizialmentepotrebbe puntare su un prestito. Fonte: Corriere dello Sport ? Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

La vicendacontinua a far discutere,beffata dalla Juventus e arriva'attacco alla dirigenza nerazzurraWeekend senza calcio, come i tanti di questo periodo estivo di sosta delle competizioni, ma ...... mentre ''Italia baby vince'Europeo' quello dedicato al trionfo dell'Under 19. Su 'Tuttosport', a tutta pagina, i quattro principali obiettivi di mercato contesi da Juventus e, ...In questa fase, è utile per far digerire a Inzaghi , almeno in parte,'obbligata rinuncia a'addio a Onana, che lui avrebbe tenuto. Oggi è previsto il contatto decisivo con il Manchester ...