Lukaku | Leboeuf tuona | «Nessuna logica nell’aver mollato l’Inter!»

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ha fatto scalpore il mancato ritorno diall’Inter. Il belga aspetta la Juventus. A parlarne l’ex difensore francese e del Chelsea,ATTACCO ? L’ex difensore francese Frankparla di: «Non c’è. Perché hal’Inter all’improvviso?è un giocatore che rispetto molto. È un tipo simpatico. Come calciatore, conosciamo anche i suoi punti deboli. L’abbiamo visto la scorsa stagione e l’anno prima. Ha bisogno di cambiare: diventare più costante e lavorare di più. Ora molti club ci penseranno due volte prima di scommettere su di lui. Non siamo sicuri che sia un buon investimento. Sulla faccenda, serve chiarezza. Perché penso davvero che alcune persone stiano vendendo bugie su questo tema o non dicono la verità». Inter-News - Ultime ...

Leboeuf attacca Lukaku: "La sua carriera è un casino. In quello che ... Fcinternews.it

Il rapporto tra l’Inter e Lukaku è andato sempre via via scemando nonostante i nerazzurri abbiano provato a riportarlo a Milano Il rapporto tra l’Inter e Lukaku è andato sempre via via scemando nonost ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...