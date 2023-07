Lukaku | l’Al Hilal offre più di 50 milioni al Chelsea

(Di lunedì 17 luglio 2023) Secondo quanto scritto da Sky Sport Uk e riportato dalla Gazzetta dello Sport,sarebbe interessata ad ingaggiare Romelu. L’Arabia Saudita, in questo modo, porterebbe nel suo campionato un’altra stella del calcio europeo: “Èla squadra che sta cercando di convincere Romelua scegliere la Saudi Pro League anziché la Juventus. Il team saudita che quest’estate ha già messo le mani sul laziale Milinkovic-Savic e che dai blues ha preso Koulibaly, ha da tempo puntato il belga. Lui per ora non ci sente, maha dimostrato di avere gli argomenti giusti per convincere anche i giocatori più riluttanti. L’offerta è più alta rispetto a quella di Inter e Juve, superiore ai 50di euro. Sia ...

...che hanno aspettato i giocatori della Juventus davanti... "Noinon lo vogliamo". In queste ore, intanto, anche alcuni ...gradita ai tifosi bianconeri poiché non venderebbero di buon occhio'...ANDRÀ ALLA JUVE Dopo la decisione dell'Inter di non proseguire nella trattativa per'attaccante,potrebbe diventare bianconero. La Juve ha fatto un'offetaChelsea per'attaccante, ...... estenuante trattativa con il Chelsea; in realtà,flirtava ... A tal punto da scatenare'ira dell'Inter che'ha scaricato con ... pur di giocare in un campionato dove quattro squadre (- ...