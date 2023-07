Lukaku | l' Al Hilal offre più di 50 milioni al Chelsea

... esultanza gol RomeuSecondo quanto scritto da Sky Sport Uk e riportato dalla Gazzetta dello Sport , l'Alsarebbe interessata ad ingaggiare Romelu. L'Arabia Saudita, in questo ...... estenuante trattativa con il Chelsea; in realtà,flirtava da tempo con la Juve . A tal ... pur di giocare in un campionato dove quattro squadre ( Al - Ittihad, Al - Ahli, Al - Nassr e Al -...Non è del tutto chiusa la situazione. Potrebbe, secondo 'Repubblica' esserci un altro rilancio importante: i dettagli dell'operazione. Operazionenon del tutto chiusa. Il motivo è già svelato nell'indiscrezione di 'Repubblica'.

Dall'Inghilterra: per Lukaku si fa avanti l'Al-Hilal. Offerta da più di 50 milioni La Gazzetta dello Sport

Romelo Lukaku non giocherà all'Inter la prossima stagione, ma neppure alla Juventus. Secondo indiscrezioni il belga potrebbe presto dire sì alla proposta in arrivo dall'Arabia Saudita.Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere lontano dall' Italia e dall'Europa. Bollato come traditore dai tifosi dell' Inter, e poco gradito da quelli della Juventus, l'attaccante belga potrebbe ...