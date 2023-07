Lukaku e Cuadrado | perché hanno ragione i tifosi che protestano

Leggi su panorama

(Di lunedì 17 luglio 2023) Se la Juventus avesse dato retta ainel torrido luglio del 2014, forse non avrebbe vinto cinque scudetti di fila con in panchina Massimiliano Allegri. O forse sì. Di sicuro chi si era presentato ai cancelli di Vinovo ancora sotto choc per l'addio improvviso di Antonio Conte, il tecnico livornese pescato da Marotta sulle spiagge toscane non lo voleva. Sbagliando. E sbagliava anche chi, quindici anni prima, contestava Carlo Ancelotti scelto da Luciano Moggi ("Un maiale non può allenare" il pensiero più dolce) anche se poi Carletto se ne sarebbe andato senza tituli prima di iniziare la sua vertiginosa scalata al libro dei record. O, ancora, sbagliò di sicuro la Juventus a non prendere Stankovicnon gradivano e mille altre storie di intrecci tra mercato e pulsioni popolari. In generale, insomma, è giusto che i ...