Lukaku alla Juventus | ma perché?

(Di lunedì 17 luglio 2023) Lasciamo stare la scomparsa del centravanti, le telefonate notturne, l’avvocato traffichino, l’agenzia patinata, la vendetta, il tradimento, chi ha ragione e chi torto. Parliamo della notizia: lavuolevuole la. Incredibile no? Non è la prima volta che le parti flirtano. Nell’estate del 2019 uno scambio tra, allora al Manchester United, e Dybala, allora, era praticamente fatto, poi l’argentino aveva rifiutato il trasferimento in Inghilterra ed era saltato tutto. Da quel momento, però, di cose ne sono successe e fino a un paio di giorni fa il centravanti belga e lasembravano incompatibili, distanti come il giorno e la notte. Ma, lo sappiamo, il calciomercato è il territorio ...

... ha scritto: "fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me è un bellissimo giorno ". Il sostegno dei tifosi e i cori controe ......incompatibilità con il mister Allegri che lo ha dichiarato fuori dal progetto tecnico e di fatto messoporta, resta ancora un beniamino al grido 'non te ne andare'. "Cosa dice sua madre":......difesa avversaria, Simeone è abile nel giocare con i compagni e nel favorire l'inserimento dei centrocampisti. L'acquisto di Thuram non basta; l'Inter, dopo quanto successo con, ha ...

Lukaku alla Juve Segretario Cgil Calabria: "Decadimento valori lealtà sportiva" Adnkronos

L'ultimo weekend di calciomercato ha riservato un paio di grossi colpi di scena. Non solo Lukaku e il suo voltafaccia nei confronti dell'Inter per flirtare con la Juventus, ma anche l'ingaggio a ...15:40 - DOMANI LE VISITE MEDICHE DI CUADRADO CON L'INTER - (LEGGI QUI) 14:50 - NICOLUSSI CAVIGLIA POTREBBE RESTARE ALLA JUVENTUS- (LEGGI QUI) 14:20 ANCHE LA JUVENTUS HA ...