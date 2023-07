L’Ucraina attacca ancora la Russia in Crimea | cambia tutto

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 17 luglio 2023) Quello di Kerch non è solo un ponte che collega laalla. Quello di Kerch è uno dei simboli del regime di Vladimir Putin, dell’annessione della penisola alla Federazione e, quindi, anche della guerra d’Ucraina. Ecco perché quando Kiev ha colpito la struttura, ha colpito qualcosa in più di un “semplice” collegamento strategico. Nella notte, infatti, droni acquatici dell’esercito di resistenza hanno provocato esplosioni sul viadotto, provocando la morte di almeno due persone. L’obiettivo ucraino non è soltanto interrompere le catene di rifornimento e collegamento tra Mosca e Sebastopoli, in un ottica di riconquista della, ma anche colpire al cuore la fiducia dei russi nei confronti del loro presidente, che se perdesse anche l’importantissima penisola sul Mar Nero sarebbe politicamente finito. Ecco perché il Ponte di ...