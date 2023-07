Luciana Littizzetto | incidente durante la presentazione di Che Tempo Che Fa | “Morsa all’improvviso”

(Di lunedì 17 luglio 2023)è stata vittima di unin occasione delladel nuovo programma CheChe Fa. Non ha bisogno di troppe presentazioni,. Tra le donne più amate dello spettacolo nostrano, la conduttrice e comica è riuscita facilmente a catturare l’attenzione su di sé e a mettere tutti d’accordo. Dalla sua parte, la simpaticanon solo vanta di un talento innaturale, ma anche di un’ironia spietata.e l’inaspettato: cos’è successo (foto: Ansa) newstv.itLei e Fabio Fazio – suo partner lavorativo da ormai molti anni – hanno recentemente scelto di uscire dagli studi televisivi Rai e di affidarsi invece a Discovery. Proprio in ...

Lo volevate ed eccolo qua. Un blob dei siparietti comici di Fazio &ai #palinsestiWBD (e purtroppo mancano le perle del ragno violino e l'imitazione di un dirigente) #ctcf pic.twitter.com/Tq0govUSvx - Ruben Trasatti (@darkap89) July 13, 2023Attimi di paura perche è stata morsa da un ragno violino. È accaduto proprio durante le riprese del promo di Che Tempo che Fa . Promo girato in riva a un fiume. La trasmissione, ora in onda sul Nove, ...Grosso spavento per, morsa da un ragno violino mentre stava partecipando alle riprese del promo della nuova serie di "Che tempo che fa", storico programma pronto ad andare in onda su Nove dopo il ...

Luciana Littizzetto morsa da un ragno violino durante le riprese del promo di Che tempo che fa. E Fazio scherz ilmessaggero.it

Uno spiacevole incontro per Luciana Littizzetto con un ragno violino che fortunatamente si è concluso senza conseguenze.Nella suggestiva cornice della Corte del Castello Medievale di Monastero Bormida, un’occasione particolare per divertirsi con un comico d’eccezione, ...