(Di lunedì 17 luglio 2023) Dirigentisono stati colpiti da sanzioni britanniche per le 'agghiaccianti'dida parte del presidente Vladimir Putin. Il ministro degli Esteri James ...

Dirigenti russi sono stati colpiti da sanzioni britanniche per le 'agghiaccianti' deportazioni forzate di bambini ucraini da parte del presidente Vladimir Putin. Il ministro degli Esteri James ......in cinque set su Novak Djokovic e vince il suo primo titolo a Wimbledon (dall'inviato a) [1] ... Sul 4 - 5 il giudice di sedia Fergus Murphyuna "time violation" a Djokovic, facendolo ...Dirigenti russi sono stati colpiti da sanzioni britanniche per le 'agghiaccianti' deportazioni forzate di bambini ucraini da parte del presidente Vladimir Putin. Il ministro degli Esteri James ...

Londra sanziona 14 russi per le deportazioni forzate di bambini ucraini Globalist.it

Dirigenti russi sono stati colpiti da sanzioni britanniche per le "agghiaccianti" deportazioni forzate di bambini ucraini da parte del presidente Vladimir Putin.L'Antitrust ha chiuso l'istruttoria relativa ai diritti tv del campionato calcistico della Serie A della stagione 2021-2024, multando Tim e Dazn.