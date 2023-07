Lo spread tra Btp e Bund si porta a 168 punti a metà seduta

(Di lunedì 17 luglio 2023) Si conferma stabile a 168il differenziale tra Btp edecennali tedeschi a, contro i 165,7 della chiusura di venerdì scorso. In calo di 4al 4,12% il rendimento annuo ...

Si conferma stabile a 168 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a metà seduta, contro i 165,7 della chiusura di venerdì scorso. In calo di 4 punti al 4,12% il rendimento annuo italiano, mentre quello tedesco scende di 6,1 punti al ...

