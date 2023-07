Lo spettro della bomba migratoria dopo lo stop al grano ucraino

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 17 luglio 2023) La fine dell’accordo sulha implicazioni economiche e politiche molto importanti. E non solo per l’Ucraina. Sono tanti i Paesi, anche in Europa, costretti adesso a dover fare i conti con il mancato rinnovo dell’intesa. Nientevuol dire niente nuove scorte e nuovi rifornimenti per milioni di persone in Africa e in InsideOver.