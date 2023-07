Lo sciopero degli attori rischia di far slittare l' uscita di Challengers | i piani di Blue Beetle non cambiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Loattualmente in corso potrebbe portare a posticipare la data didi, Warner Bros Discovery non cambia iper. Lorenderà impossibile promuovere i film inalla presenza delle star e, secondo alcune nuove indiscrezioni, alcuni titoli sono stati al centro delle valutazioni riguardanti un possibile posticipo della data di, tra cui, di Luca Guadagnino, e, progetto targato DC Studios. A rivelare le indiscrezioni è stato Matt Belloni di Puck che sostiene ci siano state delle conversazioni in corso. La ...

