LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Pellacani Bertocchi sono in lotta per il podio dopo quattro tuffi

(Di lunedì 17 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.21: Nell’ultima rotazione l’Italia porta il doppio e mezzo indietro carpiato (3.0). Stati Uniti con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento (sempre 3.0), mentre la Gran Bretagna con il doppio e mezzo ritornato carpiato. Attenzione anche al Canada che è vicinissima alle azzurre e hanno anche loro l’avvitamento. 9.18: Triplo e mezzo avanti carpiato da 81.84 punti per la Cina, che è facilmente al comando con 261.84. Seconda la Gran Bretagna con 236.28. Poi gli USA (230.49) e dietro Italia e Canada praticamente appaiate. 9.17: Le americane ottengono 67.89 eal secondo posto con 230.49. Italia a sette punti dal bronzo mondiale. 9.16: Triplo e mezzo avanti carpiato da 70.68 per le britanniche. Molto pagate Mew Jensen/Harper, che erano rimaste entrambe un po’ scarse in entrata con 236.28 ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegnano i titoli del metro maschile e della piattaforma sincro femminile OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.14: Si staccano ulteriormente le malesiane, che hanno dieci punti di ritardo dall'Italia. 9.13: Bene le azzurre! Triplo e mezzo avanti carpiato da 67.89 per Pel ...