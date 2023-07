LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | comincia la finale del sincro con Pellacani Bertocchi

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.38: Balzano al comando le australiane con 48 punti. Adesso si entra nel vivo con le migliori sei coppie. 8.35: Si parte con i 43.80 delle coreane. 8.34:lacon la coppia della Corea del Sud. 8.27: Cina ovviamente super favorita per la medaglia d’oro. Gli USA sono i candidati all’argento, poi c’è davvero tanta concorrenza per il bronzo. 8.20: Ricordiamo che in questa gara si assegnano i pass olimpici. Le prime tre squadre voleranno a Parigi. 8.17: I cinquedi Chiaraed Elenanella. – ritornato carpiato (obbligatorio) – rovesciato carpiato (obbligatorio) -doppio e mezzo avanti con un avvitamento – triplo e mezzo avanti carpiato – doppio e mezzo indietro ...