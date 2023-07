LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | bronzo e pass olimpico per Pellacani Bertocchi! Giovannini Timbretti Gugiu ultimi dopo due serie dalla piattaforma

(Di lunedì 17 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.35: Discreto il tuffo della coppia tedesca che totalizza 69.12, totale di 163.32 11.34: Qualche spruzzo di troppo per gli australiani che totalizzano 71.04, totale di 162.84 11.33: Noooooooooo!!! I malesi sbagliano totalmente il tuffo e l’atleta di sinistra entra coi piedi. Punteggio di 0, totale di 96.00, gara compromessa 11.32: Ancora un ingresso in acqua non buono per gli azzurri che totalizzano 62.10, totale di 151.50. In linea con la gara del mattino 11.31: Non perfetto il tuffo della Polonia che totalizza 63.00, totale di 154.20. Ora gli azzurri per risalire 11.30: Molto bene gli statunitensi che prendono quota, punteggio di 79.68, totale di 172.08 11.29: Discreto in sincronismo, male l’ingresso in acqua per gli austriaci che totalizzano 65.28, totale di 155.88 11.28: Mezzo disastro dei coreani che ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegnano i titoli del metro maschile e della piattaforma sincro femminile OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.43: Chiudiamo per il momento il nostro live e vi diamo appuntamento alle 11.00 con la finale del sincro maschile dalla piattaforma con Riccardo Giovannini e ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.14: Si staccano ulteriormente le malesiane, che hanno dieci punti di ritardo dall’Italia. 9.13: Bene le azzurre! Triplo e mezzo avanti carpiato da 67.89 per Pel ...