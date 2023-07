LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | bronzo e pass olimpico per Pellacani Bertocchi! Giovannini Timbretti Gugiu ottavi dopo cinque serie dalla piattaforma

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12: Non perfetto anche l’ultimo tuffo degli australiani che comunque suggellano una grande gara. Punteggio di 77.76, totale di 407.46 12.11: Non perfetto l’ultimo tuffo dei malesi che chiudono con un punteggio di 68.16, totale di 310.44 12.10: Non arriva il tuffo perfetto che poteva far guadagnare qualche posizione agli azzurri Punteggio di 72.96, totale di 368.79. Comunque una bella gara, migliore di quella della qualificazione. A meno di sorprese sarannoe va bene così 12.09: Chiudono con un tuffo non perfetto una grande gara i polacchi che totalizzano 68.16, totale di 371.58. Ora gli azzurri 12.08: Scarsi in ingresso in acqua gli statunitensi che entrano scarsi e totalizzano 68.82 per un totale di 375.90 12.07: Ancora difficoltà per l’Austria che fatica in ingresso in acqua. ...