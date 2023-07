LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | bronzo e pass olimpico per Pellacani Bertocchi! Giovannini Timbretti Gugiu ottavi dalla piattaforma!

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20: L’appuntamento è per domani con eliminatorie e semifinali della piattaforma donne e con il team mixed event, con l’Italia che entra in gara da campione d’Europa in carica. per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 12.19: Si chiude qui una bellissima giornata per iazzurri.e Bertocchi hanno conquistatoi la prima medaglia per la spedizione azzurra, eguagliando almeno in termini numerici quanto fatto dall’Italia a Budapest e hanno centrato ilnel sincro 3 metri.hanno chiuso all’ottavo posto la gara del sincropiattaforma 12.18: Si chiude con l’ennesimo oro della Cina nel sincro maschile ...