LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | bronzo e pass olimpico per Pellacani Bertocchi! Alle 11 00 la finale di Giovannini Timbretti Gugiu

(Di lunedì 17 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.43: Chiudiamo per il momento il nostroe vi diamo appuntamento11.00 con ladel sincro maschile dalla piattaforma con Riccardoed Eduard. 9.42: E’ la prima medaglia per l’Italia in questi. 9.40: Unche vale tantissimo per questa coppia italiana. Dopo tutto quello che era successo lo scorso anno e dopo anche l’errore di Bertocchi dal metro quando era in lotta per la medaglia. Ci sarà sicuramente da lavorare e migliorare, ma è uno davvero importantissimo in vista anche delle Olimpiadi. 9.38: Ricapitoliamo la classifica. Cina prima con 341.94 punti davanti alla Gran Bretagna (296.58) e all’Italia ...

SEGUI IL LIVE DELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI MONDIALI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.29: Per il momento è tutto, appuntamento a fra poco per la finale del sincro 3 metri donne. Buona giornata! 7.28: Si completa dunque la nottata delle qualif ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.14: Si staccano ulteriormente le malesiane, che hanno dieci punti di ritardo dall’Italia. 9.13: Bene le azzurre! Triplo e mezzo avanti carpiato da 67.89 per Pel ...