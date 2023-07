LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Bertocchi Pellacani seste dopo la quarta serie della qualificazione

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.14: Buon ultimo tuffo delle olandesi che chiudono con il punteggio di 63.90, totale di 259,80, ci dovrebbe essere la finale per loro 3.14: La classificaquattro: Cina, Usa, Gbr, Australia, Canada, Italia, Messico, Malesia 3.13: Al Nuova Zelanda totalizza 51.30, totale di 181.80 3.12. Discrete le coreane che piazzano un quarto tuffo da 55.44, totale di 204.72 3.11. Qualche spruzzo di troppo in ingresso in acqua per le canadesi che ottengono 66.03, totale di 216.33 e sorpasso sull’Italia 3.10: Discreto il quarto tuffo delle francesi. Punteggio di 52.08, totale di 187.56 3.09: Abbondanti le cubane in ingresso in acqua. Punteggio di 36.90, totale di 174.30 3.08: Tuffo da dimenticare per le brasiliane che si fermano a 41.40, totale di 180.60 3.07: Continua la buona gara ...