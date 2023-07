LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Bertocchi Pellacani quinte dopo la seconda serie della qualificazione

(Di lunedì 17 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.44: Errore delle messicane che si fermano a 60.30, totale di 154.30, sono comunque davanti alle azzurre 2.43: Buono anche il tuffo delle australiane per un punteggio di 67.50, totale di 157.50 e primo posto 2.41: Buon tuffo delle azzurre conche si salva in extremis, punteggio di 62.10, totale di 153.90 2.41: Errore delle tedesche che totalizzano solo 54.00, totale di 141.00. Ora le azzurre 2.40: POroblemi per le malesi con poco sincronismo. Punteggio di 58.50, totale di 146.70 2.40: Per Macao nel primo tuffo libero arrivano 35.91, totale di 108.51 2.39: Ancora problemi per le olandesi, scarse in ingresso in acqua. Tuffo da 59.40, totale di 144.60 2.38:i dueobbligatori la classifica vede Cina, Usa, Messico, Gbr, Itaia, Australia, ...

SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ......su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 02:55 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA ) Mondiali di Nuoto 2023:- ......su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 01:55 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA ) Mondiali di Nuoto 2023:- ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegnano i titoli del metro maschile e della piattaforma sincro femminile OA Sport

Liscia come l’olio, o come l’acqua della piscina al Marine Messe Hall B di Fukuoka. Il Setterosa si impone senza patemi nella prima gara del gruppo C contro l’Argentina . La… Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata e gli az ...