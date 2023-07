LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Bertocchi Pellacani in finale senza patemi! Seste in qualificazione Timbretti Giovannini alle 5 30

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.34: Per il momento è tutto, appuntamento5.30 per la seconda sessione didella nottata, quella del sincro maschile dalla piattaforma. A più tardi e buonanotte 3.33: Questa la classifica delle coppie che centrano la: Cina, Usa, Gbr, Messico, Malesia, Italia, Canada, Australia, Germania, Olanda, Svezia e Corea del Sud 3.32: italia sesta e qualificata per ladelle 8.30 ma le prime tre sono piuttosto lontane, bisognerà alzare l’asticella per puntare al podio e allaolimpica8.30 3.31: Chiudono con molte imprecisioni le neozelandesi. Punteggio di 48.60, totale di 230.40 3.30: Discrete le coreane che conquistano la. Punteggio di 51.12, ...