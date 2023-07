LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | si comincia! Subito l’Italia in acqua per questa routine acrobatica

Leggi su oasport

12.33 Manca un po' di equilibrio in alcuni movimenti, ma l'esercizio è complessivamente accattivante. 12.33 Partonobene con un salto indietro avvitato e teso. Bene anche la torre successiva. 12.32 LE AZZURRE ARRIVANO SUL PIANO VASCA! Entrano in: Francesca Zunino, Sophie Tabbiani, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Alessia Macchi, Marta Iacoacci e Enrica Piccoli. Il tema sarà quello del "Dragon". 12.29 L'ordine di ingresso in piscina: Italia, Messico, Germania, Kazakistan, Israele, Egitto, Giappone, Francia, Cina, Ucraina, Canada, USA. 12.27 Sarà la stessa Italia ad aprire la finale! 12.25 Si scaldano tutte le squadre presenti in concorso: dalal Giappone, passando per Cina, Stati Uniti, Ucraina, Germania, Kazakistan, ...