LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Italia per stupire nella routine acrobatica

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quarta giornata di gare deidi Fukuoka nel, disciplinaquale oggi si assegnano le medaglie dell’acrobatico. Dopo l’argento ottenuto da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico: ora tutto è possibile, anche per le 8 azzurre dell’acrobatico (di cui fa parte la stessa Cerruti) che hanno superato la fase eliminatoria col nono punteggio (197.0900) per approdare alla finale a dodici. Francesca Zunino, Sophie Tabbiani, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Alessia Macchi, Marta Iacoacci e Enrica Piccoli: non vogliono porsi limiti, anche se sanno di non essere tra le favorite, ...