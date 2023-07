LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | delude l’Italia che fa peggio della prova di qualificazione

Leggi su oasport

12.51 Kazaki con più di una indecisione nei loro elementi acrobatici. Vediamo cosa ne penseranno i giudici… 12.48 Ora nell'acquapiscina di Fukuoka tocca al Kazakistan. 12.47 Finisce l'esercizio tedesco. La valutazione è di: 197.3501 punti. 12.45 Teutonici per ora nel pienoloro routine. 12.43 Ora la Germania, che presenta nella sua line-up anche Frithjof Seidel, primo uomo in gara in questa finale. 12.43 Un Messico soddisfatto totalizza 215.6277 punti andando in testa al concorso. 12.42 Ha finito il Messico, che ora attende di capire quanti punti avrà raccolto. 12.39 Enrica Piccoli dichiara: "Siamo insoddisfatte. Arriviamo a questadopo un periodo lungo e difficile. Ci sarà tanto da lavorare. Speravamo di non fare errori, ma li abbiamo fatti.