LIVE Italia-Portogallo 4-7 | Europei hockey pista 2023 in DIRETTA | una buona Italia cede nell’ultimo minuto

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:07 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO E PER AVER CONDIVISO CON NOI QUESTO POMERIGGIO DI EMOZIONI! RIMANETE COLLEGATI PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI! A VOI TUTTI L’AUGURIO DI UNASERATA 20:06 È dunque positivo il bilancio azzurro dopo una partita divertentissima, dove gli azzurri hanno dimostrato di poter impensierire seriamente gli avversari. Ecco la nostra cronaca 20:04 Una gara terminata con l’amaro in bocca. L’era riuscita ad apparecchiare la tavola per l’assalto finale, ma ill’ha subito fermata trovando due goal in 60 secondi. Un black out che non cancella però delle ottime cose viste durante il match. Questapuò solo crescere. Rimaniamo Fiduciosi. FINE PARTITA 0:05 Finisce malissimo ...