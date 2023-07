LIVE Italia-Portogallo 2-3 | Europei hockey pista 2023 in DIRETTA | l’Italia a caccia del pareggio

(Di lunedì 17 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:50 Souto ci prova dopo una bella triangolazione, il suo tiro fortunatamente non trova alcun successo. 12:00 L’deve cercare di bloccare le accelerazioni delche, quando partono, fanno sempre malissimo. Gioco fermo,bagnata. Temperature elevate. 13:00 Gioco frammentato adesso. Fallocon Barbieri. 15:00 Nunes ci prova ancora, ma Sgaria oggi è un muro. Ora time out Bertolucci. 15:50 Bruno Sgaria salva ancora l’distendendosi e neutralizzando il contropiede portoghese. 17:00 Difesa alta e aggressiva lusitana, l’non riesce a manovrare bene al momento. Intanto quinto fallo, commesso da Faccin. 17:40 Fallo, è il quarto. 18:00 ...

... stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in direttasuSera. Ecco i numeri Vinci Casa estratti oggi, martedì 17 luglio 2023 Max... come per Chris Martin Maluma già nel 2017 in occasione del suoal Palapartenope, aveva affermato di amare moltissimo l'e Napoli. Dal palco partenopeo Maluma definì Napoli una " terra ...... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docenti

LIVE Italia-Francia, Europei hockey pista 2023 in DIRETTA: match in serata, azzurri attesi alla seconda prova OA Sport

E' possibile cambiare operatore da un altro passando a Ho-mobile e avere a 10,99 euro al mese 300GB in 4G, Minuti e SMS illimitati.Power Hits Estate 2023: sarà un ascoltatore della prima radiovisione d'Italia a salire sul palco e a premiare il vincitore! Su RTL 102.5 Play la classifica per decretare il tormentone dell'estate. Su ...