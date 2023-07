LIVE Italia-Portogallo 0-0 | Europei hockey pista 2023 in DIRETTA | parte il match

(Di lunedì 17 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIO PRIMO TEMPO 18:29 Le formazioni:con Henriques, Rodrigues, Alves, Nunes e Magalhaes. L’invece con Sgaria, Ipinazar, Faccin, Cocco e Cinquini. 18:27 Adesso invece è la volta dell’Inno portoghese. Anche qui diffuso in una incisione non recente. 18:25 Adesso è il momento dell’Inno Nazionale. un’incisione novecentesca quella selezionata dall’organizzazione iberica. 18:24 Suona la sirena! Gli azzurri sono appena entrati in. 18:23 Questa sera invece andrà in scena il bigtra Spagna e Francia, entrambe nel gruppo A, lo stesso degli azzurri. 18:21 Nella prima giornata di gare si sono già disputati due incontri del raggruppamento B: nel primo la Svizzera ha regolato il Regno Unito per 4-0, nel ...

LIVE Italia-Portogallo, Finale Europei U19 in DIRETTA: azzurrini per il titolo 20 anni dopo OA Sport

