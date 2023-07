LIVE Italia-Francia 7-5 | Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA | Presciutti schiaccia in rete

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.39 Timeout chiamato da Campagna. 2.59 Goooooooooooooooooool, Fondelli, incrocio perfetto,7-5. 3.34 Passaggio sbagliato da Bouet. 4.32 Echenique manda alto il tiro in controfuga. 5.46 Goooooooooooooool,ta dentro la6-5. 6.38 Altra respinta di Fontani su Di Fulvio. 7.20 Parata decisiva di Del Lungo su Marzouki. 7.55 Inizia il terzo quarto, possesso per la. Finisce il secondo quarto,5-5. 1.28 Gooooooooooooooool, Fondelli, approfitta della doppia superiorità numerica,5-5. 2.36 Di Somma ci prova con il sinistro, ...