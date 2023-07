LIVE Italia-Francia 13-6 | Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA | crolla la nazionale transalpina | convincente debutto per il Settebello

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.40 Dura solo due tempi la, poirovinosamente sotto i colpi di unsempre attento durante la partita. Finisce la partita,13-6. 1.13 Del Lungo para il rigore di Bouet! 1.34 Fontani respinge il tentativo di Cannella. 2.16 Gooooooooooooooooool, Condemi, rigore di forza,13-6. 3.36 Goooooooooooooooooooool, Fondelli, diagonale perfetto in rete,12-6. 4.04 Tiro di Zivkovic che finisce sul fondo. 5.09 Gooooooooooooooooool, tripla finta e poi tiro scagliato in rete da Fondelli,11-6. 5.36 Tiro di Cannella parato da Fontani. 5.59 ...