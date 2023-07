LIVE Italia-Francia 11-6 | Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.04 Tiro di Zivkovic che finisce sul fondo. 5.09 Gooooooooooooooooool, tripla finta e poi tiro scagliato in rete da Fondelli,11-6. 5.36 Tiro di Cannella parato da Fontani. 5.59 Gooooooooooooooooooooool, Bruni, beduina perfetta,10-6. 6.12 Rete di Bouet, con un pallone dubbio in gol,9-6. 6.40 Goooooooooooooooool, grande rete di potenza, Di Somma,9-5. 7.55 Inizia l’, possesso per l’. Finisce il terzo8-5. 0.01 Ancora palo di Presciutti. 0.58 Palo esterno di Presciutti. 1.37 ...