LIVE – Errani-Zheng | primo turno Wta Palermo 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo WTA 250 di(terra battuta). Si tratta delscontro diretto della carriera tra la veterana romagnola e la giovane cinese. Entrambe hanno nel rosso la loro superficie di riferimento. L’asiatica, infatti, quest’anno si è fatta notare spingendosi fino ai quarti di finale sui campi del Foro Italico. Sarà proprio la numero ventisei del ranking mondiale a partire ampiamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Le sue traiettorie estremamente potenti, infatti, potrebbero davvero mettere in difficoltà. Quest’ultima dovrà essere lucida nel tentare di ributtare dall’altra parte della rete quante più ...

...termine di- Zheng) . La diretta televisiva è affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) . Sul sito ufficiale della stessa emittente è disponibile anche una...... quasi impossibile " ha ribattuto Sara" è vero che non ci siamo mai affrontate, ma sono ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 9 ITALIANE IN TABELLONE " La, già, folta pattuglia azzurra si ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI Women's Singles Round of 32 [1] D. Kasatkina vs M. Trevisan (...(ITA) vs [WC] [2] Q. Zheng (CHN) 15 luglio 2023

