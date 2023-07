“L’Italia ha eliminato la rosolia” | l’annuncio dell’Oms Ma l’esperto avverte | “Bisogna continuare a mantenere alta la guardia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dopo il vaiolo e la poliomielite è toccato ora alla. Questa malattia infettiva acuta esantematica è stata eradicata in Italia. Lo ha annunciato la Commissione di verifica regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l’eliminazione del morbillo e dellain Europa. Ricordiamo che il vaiolo fu eradicato dal mondo nel 1980, mentre la poliomielite è stata dichiarata eliminata dall’Europa nel 2022. Lanon è una malattia pericolosa nella grande maggioranza dei casi, i sintomi principali sono febbre non moltoe pustole sulla pelle, ma se contratta in gravidanza può avere conseguenze gravi: può causare aborti spontanei o gravi anomalie congenite nei feti, tra cui sordità e disabilità intellettive. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.