L' ira di Veronesi silurato dal festival pucciniano | Comunisti degni di Pol Pot

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 luglio 2023) Una vicenda surreale. Un paese legato a doppio filo ad una volontà autodistruttiva fuori dal comune. Che, in nome di un ideale politico, è pronto a calpestare tutto e tutti. Anche la nostra cultura e chi, con difficoltà, prova a tramandarla. Il maestro Albertoè stato licenziato dopo il caso della Bohème eseguita con la benda. Non dirigerà più alPuccini, a Torre del Lago in provincia di Lucca, e non sarà sul podio per le rimanenti tre repliche de La Bohème. "Il Presidente delPuccini, che ieri mi ha mandato una lettera di licenziamento (ufficialmente con la giustificazione ridicola che sarei arrivato in ritardo a una prova) ha gettato la maschera - ha raccontato il maestro- Ha boicottato il Concerto di inaugurazione dell'11 luglio, peraltro seguito da cinquemila persone, ...