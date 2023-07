Lionel Messi | prove di vita normale a Miami | il video al supermercato con la famiglia è virale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Se per i personaggi pubblici avere un po’ di privacy è difficile, perè un’utopia. Conosciuto in tutto il mondo per aver vinto tutto il possibile, per lui avere dei momenti liberi da passare con laè arduo. Eppure, forse, in America potrebbe andare meglio. Dopo Barcellona e PSGapproda, con un contratto da 50-60 milioni di euro a stagione sino al 2025, all’Inter(la squadra di calcio americana con David Beckham come presidente). E qui, per prima cosa ha voluto provare qualcosa che in Europa, dove il calcio è lo sport più seguito, non ha mai potuto fare: andare in uncon la moglie e i figli come una’. Com’è andato l’esperimento? Si potrebbe dire bene. Infatti l’attaccante è riuscito per ...