L’intelligence non può più restare nell’ombra La lezione ucraina

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 luglio 2023) “Non è possibile” perrimanere. “Non più”. A dirlo è Kyrylo Budanov, 37 anni, capo delmilitare, intervistato dall’agenzia Reuters. “E tutte le prossime guerre assomiglieranno a questa. In qualsiasi parte del mondo. Possiamo dire che qui si sta delineando una tendenza”, ha aggiunto. Le parole pronunciate da Budanov, così come l’intervista in sé, raccontano come l’abbia compreso l’importanza dello spazio informativo. Ormai è uno dei campi di battaglia. È quello su cui Kyiv stava perdendo dopo l’invasione della Russia nel 2014 e su cui dai mesi precedenti l’invasione iniziata il 24 febbraio 2022 ha deciso di essere sempre in prima linea. “Abbiamo perso completamente la guerra dell’informazione nel 2014”, ha aggiunto Budanov. “E ora i russi stanno ...